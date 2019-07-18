Зеленський пропонує надавати громадянство етнічним українцям з «дружніх країн»

В Офісі президента України повідомили, що глава держави Володимир Зеленський виступає з ініціативою надавати друге громадянство етнічним українцям із дружніх до Києва країн.

«Президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини», – йдеться в повідомленні.

У президентській канцелярії також зазначили, що Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства «людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах».

Пропозиція Зеленського про громадянство для етнічних українців з діаспори та спрощення процедур для потерпілих від порушення прав і свобод з’явилася через кілька годин після того, як президент Росії Володимир Путін вчергове розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства.

Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в «окремих районах Донецької та Луганської областей України» (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей.