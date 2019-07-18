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18 Липень 2019, Київ 09:11
Новини | Політика

Зеленський пропонує надавати громадянство етнічним українцям з «дружніх країн»

Пропозиція з’явилася через кілька годин після того, як президент Росії розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на російський паспорт

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В Офісі президента України повідомили, що глава держави Володимир Зеленський виступає з ініціативою надавати друге громадянство етнічним українцям із дружніх до Києва країн.

«Президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини», – йдеться в повідомленні.

У президентській канцелярії також зазначили, що Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства «людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах».

Пропозиція Зеленського про громадянство для етнічних українців з діаспори та спрощення процедур для потерпілих від порушення прав і свобод з’явилася через кілька годин після того, як президент Росії Володимир Путін вчергове розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства.

Навіщо Путін роздає російські паспорти жителям Донбасу?
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Навіщо Путін роздає російські паспорти жителям Донбасу?

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Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в «окремих районах Донецької та Луганської областей України» (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей.

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