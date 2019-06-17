У Росії вже є охочі отримати громадянство за другим указом Путіна про спрощений порядок – агентство

У Росії вже є охочі отримати громадянство цієї країни у спрощеному порядку за другим указом президента Росії Володимира Путіна про це, який стосується, зокрема, колишніх кримчан, повідомило російське агентство «ТАСС».

«На цей момент до територіальних органів Міністерства внутрішніх справ Росії з такими заявами звернулися 125 осіб», – цитує агентство 16 червня відповідь на свій запит від МВС Росії. Йдеться про колишніх мешканців Криму, які не перебували на півострові на час його окупації Росією і відтак не отримали російського громадянства автоматично.

Як мовиться у відповіді, розгляд документів і ухвалення рішень щодо них має бути здійснено протягом трьох місяців, але наразі жодного такого рішення ще не ухвалено і жодного паспорта громадянина Росії за цими заявами не видано.

У Росії 1 травня набув чинності указ Путіна, яким він іще більше розширив категорії громадян України, що мають право звернутися з заявами про прийняття до громадянства Росії у спрощеному порядку, порівняно з попереднім таким його указом за 24 квітня. До осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей України, названих у попередньому указі, нинішній додав нове широке коло громадян України, а також громадян інших держав чи осіб без громадянства родом із території України.

У документі, зокрема, перелічені такі категорії, як громадяни України, а також особи без громадянства, що народилися і жили у Криму й Севастополі, але виїхали звідти до 18 березня 2014 року, коли Росія, з погляду свого внутрішнього законодавства, оформила анексію Криму, а також члени їхніх родин, чи будь-які іноземці або особи без громадянства, які самі або батьки чи подружжя яких були свого часу депортовані з Криму, а також їхні діти і подружжя.

Днями Росія почала видавати свої паспорти за спрощеною процедурою мешканцям ОРДЛО за першим зі згаданих указів. Рішення Путіна про це ще раніше викликало різку критику Києва і Заходу. Серед інших реакцій, Київ назвав це рішення юридично нікчемним, у ЄС заявили, що вивчають можливість запровадження санкцій проти Росії через видачу паспортів мешканцям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою і заборони людям із такими паспортами в’їзду до Євросоюзу, а у США заявили, що не будуть визнавати російських паспортів, виданих за згаданими указами Путіна.