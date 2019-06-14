Росія вперше видала жителям Донбасу паспорти за спрощеною процедурою

Росія вперше видала жителям непідконтрольних Україні районів Донбасу паспорти за спрощеною процедурою.

Церемонія вручення паспортів відбулася в селі Покровське Ростовської області Росії. Туди прибули близько 60 жителів непідконтрольних Києву районів Донбасу.

24 квітня президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. 1 травня він підписав указ, який, зокрема, дозволяє видавати в спрощеному порядку і впродовж трьох місяців російські паспорти українцям, які народилися і жили в Криму.

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, до ЄС і США, а також диппредставництв іноземних держав в Україні із закликом посилити санкції проти Росії через рішення Москви.