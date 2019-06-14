Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Червень 2019, Київ 13:06
Новини | Політика

Росія вперше видала жителям Донбасу паспорти за спрощеною процедурою

Непідконтрольний Україні Донецьк. Черга людей, які хочуть отримати російський паспорт, 9 червня 2019 року

Дивитись коментарі

Росія вперше видала жителям непідконтрольних Україні районів Донбасу паспорти за спрощеною процедурою.

Церемонія вручення паспортів відбулася в селі Покровське Ростовської області Росії. Туди прибули близько 60 жителів непідконтрольних Києву районів Донбасу.

24 квітня президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. 1 травня він підписав указ, який, зокрема, дозволяє видавати в спрощеному порядку і впродовж трьох місяців російські паспорти українцям, які народилися і жили в Криму.

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, до ЄС і США, а також диппредставництв іноземних держав в Україні із закликом посилити санкції проти Росії через рішення Москви.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG