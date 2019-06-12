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И так долго стояли, а теперь ещё дольше – на неподконтрольной Киеву части Донбасса изменили правила перехода через так называемую «границу». Как сообщили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ, ждать приходится по много часов. Пограничная служба Украины подтверждает увеличение сроков ожидания и объясняет это плохой работой баз данных у боевиков. Тем временем в социальных сетях местные жители жалуются на пробки и жару.

​«Приехали в 5 утра, уже стоим 25-е в общей (очереди)», – пишет пользовательница «телеграма» в половине 12-го дня о КПВВ на Марьинку. Время ожидания для неё составило около 7 часов. Речь идет о выезде с неподконтрольной Киеву территории – затем нужно отстоять очередь на въезд.

Миссия ОБСЕ утверждает, что группировка «ДНР» ввела новую норму: шесть машин за полчаса. 9 июня сотрудники миссии увидели около 200 автомобилей, которые выстроились в очередь перед блокпостом в Еленовке (на оккупированной территории). Трое членов вооружённых формирований сообщили наблюдателям, что несколько дней назад вступило в силу новое «распоряжение», согласно которому только 6 автомобилям разрешено въезжать на блокпост каждые 30 минут, говорится в отчёте мониторинговой миссии.

Двоим собеседникам наблюдателей ОБСЕ – мужчине и женщине – на КП «Еленовка» понадобилось 10 часов, чтобы попасть на подконтрольную Киеву территорию.

«9 июня на блокпосту возле населенного пункта Еленовка (неподконтрольный украинскому правительству, 23 километра к юго-западу от Донецка) мужчина и женщина (50–59 лет) рассказали сотрудникам миссии, что ожидают больше 10 часов, чтобы попасть в подконтрольные правительству районы», – говорится в отчёте ОБСЕ.

Но новую норму не везде соблюдают, сообщают люди, пересекающие линию.

​«Вчера ехали из Бахмута на Донецк через Горловку. На «ДНР» блокпосту в 9 утра запускали по 15 машин каждые 40 минут», – делится опытом пользовательница «телеграма» Ирина. Это более чем в два раза быстрее, чем в Еленовке.

​Очереди на КПВВ как с подконтрольной, так не подконтрольной украинскому правительству стороны – обычное дело. Случаются в очередях и смерти – среди ожидающих много людей преклонного возраста. Так, за прошлый год в очередях скончалось более 50 человек, а в апреле этого года сообщалось о 19 умерших с начала года. Причиной в основном называют сердечные заболевания, которые осложняются из-за долгого ожидания в очередях.

В Государственной пограничной службе новый порядок пересечения подтверждают – представители пророссийской администрации ужесточили правила для жителей оккупированной части Донецкой области, говорит Радио Донбасс.Реалии пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«В первую очередь это относится к ограничению количества машин, которые они оформляют за единицу времени, но есть и другие изменения в правилах. Боевики аргументируют это необходимостью усиливать осмотры на предмет запрещённых веществ, но, по нашей информации, у них постоянные сбои с системами баз данных и нехватка людей», – говорит он.

На работе КПВВ с украинской стороны это не отразилось, но, разумеется, новые правила раздражают людей, которым приходится дольше ждать как со стороны пророссийских сепаратистов, так и для того, чтобы въехать на неподконтрольную Киеву территорию.

Директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова говорит Радио Донбасс.Реалии, что правозащитники знают про проблему с очередями на КПВВ, однако комментировать поведение пророссийских боевиков – сложно и бессмысленно. Пропуск боевики осуществляют в ручном режиме, как скажет пророссийское руководство, и сами досмотры и такие блокпосты – незаконны.

«Если бы со стороны Украины как легитимного государства были приняты меры, направленные на ограничение по каким-то критериям, мы могли бы оценивать законность и причину, а там закона нет, правовое поле не действует», – говорит Ястребова.

По официальной статистике, через пять КПВВ на Донбассе проходят сотни тысяч людей – в в феврале-апреле 2019 года этот показатель составил около 530 тысяч человек в месяц в каждую сторону.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org