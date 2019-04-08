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Два из пяти КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях – не работают. Из-за снайперского обстрела закрыт КПВВ «Марьинка», а Гнутово на реконструкции. Когда ждать открытия пунктов въезда-выезда? Как справляются остальные КПВВ и что говорят люди?

«Марьинка не заработала?»; «Кто знает, когда откроют Гнутово?» – такие вопросы задают в соцсетях люди, которым необходимо пересечь линию разграничения. По состоянию на утро 8 апреля два этих КПВВ остаются закрытыми, сообщил спикер госпогранслужбы Олег Слободян.

«Продолжается реконструкция КПВВ «Гнутово», там проводятся масштабные работы, которые должны улучшить и состояние самого КПВВ и условия пребывания там людей. Строительные компании обещают за сегодня закончить основные работы и завтра (9 апреля – ред.) КПВВ должен заработать в штатном режиме», – говорит Олег Слободян.

Что касается Марьинки, то после снайперского обстрела дорожного коридора, в результате которого ранили пограничника и военнослужащего ВСУ, остаётся угроза обстрелов. КПВВ не работает с 5 апреля.

Сохраняется красный режим, и КПВВ пока не работает

«Это несёт прямую угрозу для людей, которые могут пересекать линию разграничения. Поэтому, по решению руководителя Операции объединённых сил сохраняется красный режим, и КПВВ пока не работает», – говорит Слободян.

Когда снимут красный режим, пока неизвестно, говорят в погранслужбе. Но не смотря на закрытие двух пунктов въезда-выезда, существенной нагрузки на остальные КПВВ это не вызвало, говорит Слободян.

«Если не учитывать Станицу Луганскую, где осуществляется только пеший переход линии разграничения, то на остальных двух КВПП – «Майорское» и «Новотроицкое» – мы не наблюдаем увеличения нагрузки. Количество людей, которые пересекают линию разграничения, не превышает среднесуточных показателей», – отмечает спикер госпогранслужбы.

В то же время, если сравнить показатели, предоставляемые Госпогранслужбой с разницей ровно в неделю, то по состоянию на 7 апреля по сравнению с 1 апреля 2019 года, количество людей, пересекших КПВВ Майорское и Станица Луганская, выросло более чем на 4 тысячи человек, а Новотроицкое – на 5 тысяч человек.

Тем временем люди в социальных сетях делятся между собой новостями и слухами относительно начала работы на КПВВ «Диспетчер перевозчиков сказала мне, что до 10-го Марьинка закрыта, а включительно или нет, будет известно завтра вечером», – пишет дончанка. «Будем ждать, вдруг откроют», – отвечают другие пользователи.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)