ЄС має розробити механізм виокремлення паспортів, які Росія видає на окупованій території Донбасу – депутат Бундестагу

Європейський союз та німецький уряд мають розробити механізм розрізнення паспортів, які Росія видає на окупованій території Донбасу, та легальних паспортів Росії. Про це у коментарі Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода) заявив депутат Бундестагу, член комітету із зовнішньої політики від «Зелених» Омід Нуріпур. Це потрібно, аби не надати російській стороні можливість «ще раз поставити під сумнів суверенітет України», вважає він.

«Думаю, робити це лише на національному рівні (України – ред.) недостатньо, адже йдеться про запобігання можливому в’їзду людей з такими паспортами на територію Європейського Союзу. Тому весь ЄС має запобігати їхньому в’їзду і, звичайно, співробітництво з Україною в цьому питанні дуже важливе, оскільки виникає багато питань – як виглядають ці паспорти, які серійні номери та специфічні особливості вони містять», – зазначив Нуріпур.

«Те, що вони роблять в нинішній момент, роздаючи паспорти українцям на Донбасі – поза сумнівом, ще один крок з підриву територіальної цілісності України. Ми маємо цьому протидіяти. Я маю враження, що уряд Німеччини дуже добре усвідомлює цю проблему і наполягає на створенні механізму на рівні ЕС»,– додав Нуріпур.

Він надіслав запит до Міністерства закордонних справ Німеччини та одержав відповідь, що наразі країни-члени ЄС ведуть безперервний діалог щодо розробки спільної директиви стосовно паспортних документів для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

«Федеральний уряд спільно з партнерами в ЄС однозначно засудив укази президента Російської Федерації від 29 квітня 2019 року. Так, значне полегшення порядку видачі паспортних документів громадянам України, які проживають на вказаних територіях, суперечить духу та цілям Мінських домовленостей та є важким порушенням суверенітету України», – йдеться у листі німецького зовнішньополітичного відомства, який Нуріпур надав Радіо Свобода.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. 1 травня він підписав указ, який, зокрема, дозволяє видавати в спрощеному порядку і впродовж трьох місяців російські паспорти українцям, які народилися і жили в Криму.

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, до ЄС і США, а також диппредставництв іноземних держав в Україні із закликом посилити санкції проти Росії через рішення Москви.