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Госдума России освободила жителей оккупированной части Донбасса от пошлины при вступлении в гражданство России. Об этом сообщило агентство ТАСС 17 апреля. Постоянно проживающие в ОРДЛО при получении в упрощенном порядке российского паспорта освобождаются от госпошлины в 3,5 тысяч рублей.

Какой основной мотив этих действий? Что значит бесплатная выдача российских паспортов для жителей ОРДЛО на фоне коронавируса и кризиса?

Об этом в эфире Радио Донбасс. Реалии говорили украинский политолог, дончанин Кирилл Сазонов и российский политолог, главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин.

– Что означает этот шаг? Кстати, в России уже фактически темпы развития коронавируса, как месяц назад в той же Италии. Соглашение со странами ОПЕК – добытчиками нефти – России все-таки удалось подписать. Несмотря на это, рубль ослабляется далее, цены на нефть падают, кризис растет и т.д. Но Госдума не забыла вернуться к теме выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО. Случайность, как утверждает один российский пропагандист, или нет, на ваш взгляд?

Есть Дальний Восток, есть Сибирь, есть та территория, которую Китай не официально считает своей – Россия хочет её как-то застолбить. И молодёжь с Донбасса – это главный ресурс

Кирилл Сазонов: Нет. Россия с этими паспортами начала работать практически год назад. Сейчас главная ценность для любого государства – это не земля, как нам рассказывают, не нефть, не полезные ископаемые: это люди, которые способны работать, генерировать какой-то доход для государства и платить налоги. Молодые люди из ОРДЛО для России – главный капитал. Поэтому Россия и создает все условия, чтобы эти люди получали российские паспорта и по возможности переезжали в Россию из Донбасса.

Есть Дальний Восток, есть Сибирь, есть та территория, которую Китай не официально считает своей – Россия хочет её как-то застолбить. И молодёжь с Донбасса – это главный ресурс, который Россия пытается использовать в этом ключе.

Ситуация в России достаточно тяжелая, можно назвать её катастрофической

Мы видим, что Россия достаточно долго скрывала масштабы эпидемии. На этом фоне Украина выглядит страной полностью открытой. Россия делала вид, что у них эпидемии нет.

И вот несколько дней назад они начали тестировать: оказалось, что ситуация в России достаточно тяжелая, можно назвать её катастрофической. То есть мы видим, что морги Москвы забиты, морги Тулы отказываются принимать покойников из Москвы, ситуация достаточно тяжелая. В ОРДЛО ситуация ещё хуже именно потому, что там нет тестов. Поэтому о реальной ситуации никто не имеет никакого представления.

– Сейчас ограничения на границе между территорией ОРДЛО с Россией. Как же желающие получить российские паспорта будут эту возможность реализовывать при такой ситуации?

Кирилл Сазонов: Получить паспорт сегодня в ОРДЛО ни в коем случае нельзя, потому что это нарушение всех международных традиций, законов и правил.

Если кто-то на территории чужого государства начнет выдавать свои паспорта, это вызовет однозначно санкции. Поэтому очень важно для России выдавать паспорта в Краснодарском крае и в Ростовской области.

Никаких проблем с пересечением границы нет, у них регулярные рейсы автобусные.

– Не один месяц продолжается процесс выдачи паспортов гражданина России для жителей ОРДЛО. Сколько людей воспользовались такой возможностью? Есть статистика достоверная на сегодня?

Кирилл Сазонов: Последний месяц я не следил, но где-то месяц-полтора назад было порядка 200 тысяч. Могу сказать, что в «ДНР» («ДНР» – группировка, которая действует на оккупированной части Донецкой области при поддержке России – ред.) проживают ближе к трём миллионам людей, в «ЛНР» («ЛНР» – группировка, которая действует на оккупированной части Луганской области при поддержке России – ред.) – скорее, полтора.

Россия, как и любая нормальная страна, имеет право вводить войска для защиты своих граждан

Россия, как и любая нормальная страна, как США, Италия или Испания, имеет право вводить войска для защиты своих граждан: люди с российскими паспортами являются гражданами России.

– В 2008 году Российская Федерация в отношении многих тогда граждан Южной Осетии и Абхазии таким правом в полной мере воспользовалась. Теперь Грузия уже 12 лет лишена довольно большой части территорий.

Какой основной мотив, на ваш взгляд, этих действий России, которые не приостанавливаются? Мы можем допустить, что Госдума самостоятельно приняла такое решение, без согласования с Кремлём?

Люди с российскими паспортами – это возможность в любой момент ввести войска на территорию ОРДЛО

Кирилл Сазонов: Без решения Кремля Госдума не могла такого решения принять – мы прекрасно это понимаем. Для них сейчас люди с российскими паспортами – это возможность в любой момент ввести войска на территорию ОРДЛО. Это для них ключевой вопрос. Ради этого, в принципе, паспорта и выдавались. Потому что мы понимаем, что без прописки эти люди не имеют права ни на работу, ни на пенсию, ни на что. Они просто являются для России дипломатическим основанием в любой момент ввести войска на территорию Донецкой, Луганской области.

– Вы считаете, для России очень важно на 7-й год войны, с её точки зрения, своеобразная легитимность официальных действий в отношении Украины, Донбасса перед Западом?

У России сейчас немножко другой сценарий – возвращение ОРДЛО на российских условиях в состав Украины

Кирилл Сазонов: У России сейчас немножко другой сценарий, который они начали рассматривать ещё в конце 2014 года, – возвращение ОРДЛО на российских условиях в состав Украины. То есть «народная милиция» вместо боевиков – другое название; местные органы власти, которые неподконтрольны Киеву. В принципе, всё то же самое, что есть сейчас, но уже за украинские деньги.

Ермак любит врать. Он реально втягивает представителей ОРДЛО в переговорный процесс с официальным Киевом

Главная задача, которую сейчас продвигает Ермак и Сивохо, – это прямые переговоры в любом формате официального Киева с якобы представителями ОРДЛО. Это их ключевая задача, главная цель, чтобы Москва оказалась не агрессором, а миротворцем. Они хотят изобразить, что Киев и Донецк в конфликте и ведут переговоры, а Москва помогает.

Ермак любит врать. Мы видим, что он реально втягивает представителей ОРДЛО в переговорный процесс с официальным Киевом и говорит, что это ничего не значит – нет, он пытается действительно их легитимизировать.

– Если эпидемия будет продолжаться: ситуация экономическая, кризис, цены на нефть и т.д. – во что это может вылиться? Это наоборот будет для России один из последних шансов показать, что она сильна? Может, навязывать свои волю Украине и Западному миру или наоборот – Россия отступит в связи с таким жестким кризисом, который ожидает эту страну?

Кирилл Сазонов: Мы знаем, что 52-53% российского бюджета – это доходы от продажи нефти. После падения цены на нефть ниже 19 долларов за «Уралс» – это для России фактически приговор. Плюс работают санкции по технологиям, и Россия не может добывать нефть, допустим, на тех же крымских шельфах. То есть у России достаточно тяжело с деньгами и мы видим, что фонд благосостояния национального оказался, скорее всего, враньем.

– Корректно ли проводить параллель, что сейчас путинская Россия переживает время, как было в конце 80-х – вначале 90-х годов минувшего столетия, когда цены на нефть ещё ниже упали, и Советский Союз в итоге развалился буквально за несколько лет?

Запас прочности России гораздо меньший, чем у Советского Союза

Кирилл Сазонов: Я бы сказал не просто коректно, а очень уместно проводить именно такую аналогию, потому что Советский Союз убило именно падение цены на нефть. И, по-моему, сейчас мы видим такую же картину. Просто запас прочности России гораздо меньший, чем у Советского Союза.

– Решение Госдумы о бесплатной выдачи документов жителям ОРДЛО для них что-то значит? Или им сейчас не до этого?

Кирилл Сазонов: Я по-прежнему считаю, что люди – это основная ценность. Самое важное, что есть вообще, – люди, которые способны просто создавать государство. Поэтому, я думаю, что и Украина, и Россия будут бороться именно за людей: не за территории, не за землю, не за полезные ископаемые, а именно за людей. Кто сможет быть более интересным, привлекательным для людей, кто их способен переманить к себе – тот и выиграет.

– Коронавирус довольно серьёзно растёт – почти как в Италии ровно месяц назад. Кризис с ценами на нефть, рубль продолжает падать и т.д. Зачем это? Что значит выдача российских паспортов жителям ОРДЛО в целом?

Александр Рыклин: Сегодня довольно сложно уже понять, когда Госдума выносит подобного рода решения, то ли это их инициатива, то ли администрация президента давит. Это всегда бывает ясно по факту принятия либо непринятия той или иной инициативы. А когда она только возникает, сказать довольно сложно, если это не какая-то очевидная вещь.

Российские власти будут пытаться накалить обстановку

Что касается истории с бесплатной выдачей паспортов – мне кажется, есть какой-то общий тренд, направленный на эскалацию. Мы более-менее понимаем, что российские власти будут пытаться накалить обстановку: коронавирус – не коронавирус. Они будут поддавливать эту ситуацию. Они не дают ей затухнуть на одном уровне, всё время наращивают градус противостояния.

Я не знаю, как эту ситуацию приняли жители Донбасса – с энтузиазмом или наоборот, но сегодня в России проблемы такого уровня, что если у любого на улице спросите, что он думает по этому поводу, люди говорят: «Какое нам дело?!»

Сегодня Россия живёт в совершенно другой повестке информационной и никого это не интересует, что конечно плохо.

– Война продолжается, не смотря на коронавирусы, кризисы, никакого полностью замороженного конфликта нет. Как дальше для современной путинской России в условиях этого кризиса, который будет только наростать, – держаться до последнего или возможны все-таки уступки?

Александр Рыклин: Это сложно прогнозировать. Мне кажется, надо понимать, что чем слабее будет становиться Россия, тем, возможно, ожесточённей будет сопротивление именно на этом фронте. Потому что то, что называется распальцовка – очень свойственна этому типу людей, чекистам в том числе. Они будут до последнего держать марку.

Я услышал недавно точку зрения, что поскольку Россия явно теряет и бюджет, и вообще валютные поступления, сейчас все будет тяжело и значит, наверное, мы с Донбасса будем потихонечку отползать. Думаю, нет, к сожалению.

Россия не будет снижать давление в отношении Донбасса

Демонстративно, я думаю, Россия не будет снижать давление в отношении Донбасса. Я в этом смысле на месте украинских властей на это не рассчитывал бы. Конечно, это дорогостоящая история для России, но всё же, я боюсь, что уступки на этом фронте будут последними, на которые пойдёт Россия: она скорее пенсии платить перестанет, чем позволит себе, с её точки зрения, международный позор и международное фиаско. Путин себе не может позволить подобного рода поражения. Он на это многое поставил, это была главная тема и главный сюжет всего его президентского срока. Он не смог его воплотить в полной мере и отсюда конечно отдельная истерика и психоз.

– Предыдущий участник нашей программы не согласен с оценкой о Фонде национального благосостояния. Мол, там нет столько денег, сколько говорят в Российских телевизионных шоу, особо нечем будет подкрепиться в случае продолжения серьёзного кризиса. Хотя многие эксперты в Украине утверждают, что, на самом деле, за эти жирные нулевые годы, когда нефть стояла дороже за барель, действительно удалось накопить очень много. Вы как считаете?

Александр Рыклин: Я не думаю, что это так. Они ведь размещены на разных площадках. Это же не то, что где-то в подвале лежат два золотые слитка. Деньги размещаются по-разному, сложно – поэтому серьёзно завысить эту сумму не представляется возможности просто технически, я так думаю.

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