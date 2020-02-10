Прокуратура розпочала провадження за фактом видачі «паспортів» на окупованій частині Луганщини

Прокуратура Луганської області розпочала кримінальне провадження через «здійснення представниками окупаційної адміністрації Російської Федерації примусової «паспортизації» громадян України». Вказані дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, ідеться 10 лютого в повідомленні Офісу генерального прокурора.

«Відповідно до матеріалів СБУ, перші особи адміністрації «ЛНР», що контролюється Російською Федерацією, проводять насильницьку політику щодо примусового отримання громадянами України на тимчасово окупованій території Луганської області так званих паспортів громадянина «ЛНР». Вказані дії носять саме примусовий характер та всупереч вимогам ст. 52 Женевської конвенціії про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 та ст. 75 Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І) ведуть до порушення конституційних прав та свобод громадян України на тимчасово окупованій території Луганської області», – вказано в повідомленні.

За попередніми даними української прокуратури, «паспорти», випущені угрупованням «ЛНР» могли отримати понад 200 тисяч осіб.