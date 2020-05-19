Росія за рік почала в 2,5 рази частіше надавати громадянство

Росія за перші чотири місяці 2020 року надала громадянство майже 216 тисячам людей, що в два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика російського МВС, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За даними міжнародної аудиторсько-консалтингової мережі FinExpertiza, які наводить РБК, основна частина тих, хто отримав російське громадянство, це громадяни України – жителі окупованих територій Донбасу. У 2019 їх частка збільшилася відразу в два рази, до 60 відсотків, а в першому кварталі 2020 року сягнула 67 відсотків – російські паспорти отримали понад 108 тисяч громадян України.

Відповідно до Концепції державної міграційної політики на 2019-2025 роки в Росію передбачається залучити 5-10 мільйонів людей, пише РБК. При цьому видання The Bell зазначає, що чисельність населення Росії стрімко скорочується другий рік поспіль. За січень – жовтень 2019 року природний спад досяг майже 260 тисяч осіб.

Путін у травні 2019 року підписав указ, який дозволив у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям контрольованої російськими гібридними силами частини Донбасу. МЗС України висловило протест у зв’язку з цим рішенням і вимагало, щоб такі документи не визнавалися іноземними державами. Частина країн ЄС уже оголосила, що підтримує Україну, і ці документи не визнаватиме.

Володимир Путін 24 квітня 2020 року підписав закон, який звільняє від сплати мита за російський паспорт жителів непідконтрольних українському уряду частин Донецької та Луганської областей.

У 2019-му, за оцінкою російської влади, російські паспорти оформили понад 300 тисяч осіб, що мали реєстрацію на території ОРДЛО. Всього на непідконтрольній уряду України частині Донбасу в 2018 році, за даними фактичної влади, проживали майже 3,8 мільйона осіб.