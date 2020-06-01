Росія: референдум щодо «обнулення» президентських термінів Путіна пройде 1 липня

Президент Росії Володимир Путін вирішив призначити на 1 липня голосування щодо змін до конституції Росії, які дадуть йому змогу залишитися при владі до 2036 року.

Про це оголосили 1 червня на зустрічі Путіна зі співголовами робочої групи з підготовки поправок.

На підтримку цієї дати висловилася голова Центрвиборчкому Росії Елла Памфілова. При цьому вона заявила, що голосування розпочнеться за шість днів до його офіційної дати, щоб уникнути скупчення людей на дільницях. За словами Памфілової, у двох-трьох регіонах, можливо, буде організоване електронне віддалене голосування.

Путін сказав, що були пропозиції призначити голосування на 24 червня, коли пройде в Москві пройде парад на честь річниці Перемоги, але він вирішив «не змішувати» ці дві події.

Якщо голосування почнеться за шість днів до 1 липня, його першим днем має стати 25 червня.

Голова Росспоживнагляду Анна Попова погодилася з датою 1 липня, сказавши, що «пройдено гострий етап підйому» епідемії коронавірусу, а темпи приросту інфікованих знизилися.

Однією зі змін до конституції країни стане «обнулення» президентських термінів Путіна.

Голосування спочатку було призначене на 22 квітня, проте його перенесли через епідемію коронавірусу на невизначений термін. В останні дні почали з’являтися повідомлення про відновлення підготовки до голосування. 20 травня Центральна виборча комісія відновила підготовку до голосування.

Президент Росії Володимир Путін ініціював внесення змін до Конституції в січні. Тоді ж він заявив, що поправки повинні бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав.

Серед найбільш обговорюваних змін – пріоритет російської конституції над міжнародним правом і «обнулення» президентських термінів, яке в разі схвалення поправок дозволить Путіну ще двічі обиратися на посаду президента.

Також будуть перерозподілені повноваження між гілками влади – в цілому, президент отримає ще більше повноважень, ніж зараз.

Поправки вже схвалені Державною думою і Радою федерації (двома палатами парламенту Росії), а також регіональними законодавчими зборами. Для того, щоб вони почали діяти, необхідно, щоб їх схвалила більше ніж половина учасників всенародного голосування.

Явка значення не має – на відміну від референдуму, де потрібно, щоб на дільниці прийшли більше від половини виборців.

Низка представників російської опозиції закликає бойкотувати голосування, стверджуючи, що у влади є всі інструменти для того, щоб його сфальсифікувати. Інші закликають прийти на дільниці і проголосувати проти.