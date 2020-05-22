У Росії відновили підготовку до референдуму про «обнулення» президентських термінів Путіна

У Росії Центральна виборча комісія відновила підготовку до голосування щодо поправок до конституції, серед яких є «обнулення» президентських термінів, яке дозволить чинному лідеру країни Володимирові Путіну ще двічі обиратися на пост глави держави.

Робота ЦВК була припинена наприкінці березня через перенесення термінів голосування на тлі епідемії коронавірусної інфекції.

ЦВК не повідомляє дату проведення референдуму. Кілька засобів інформації з посиланням на джерела повідомляли, що він може відбутися 24 червня.

Президент Росії Володимир Путін ініціював внесення змін до Конституції в січні. Тоді ж він заявив, що поправки мають бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав.

Спочатку голосування було призначене на 22 квітня.