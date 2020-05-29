У Росії Путін оголосив 24 червня неробочим днем

Президент Росії Володимир Путін оголосив 24 червня в цій країні неробочим днем «в ознаменування 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні» (так у Росії називають чотири із загалом шести років Другої світової війни, впродовж якої СРСР протистояв нацистській Німеччині – ред.). Відповідний указ опублікований на сайті Кремля.

Як випливає з документа, паради 24 червня відбудуться в Москві та інших містах о 10:00 за місцевим часом.

О 22:00 за місцевим часом Путін доручив влаштувати салюти.

Путін переніс урочистості на 24 червня, оскільки 9 травня проводити паради і салюти було небезпечно через епідемію COVID-19.