У РНБО заявили про готовність протидіяти загрозам від «північного сусіда» під час місцевих виборів

У Раді національної безпеки і оборони обговорили організацію захисту систем ЦВК під час цьогорічних місцевих виборів в Україні і заявили про готовність протистояти кіберзагрорзам ззовні.

«Гарантування прав громадян на вільне волевиявлення, забезпечення прозорих та демократичних виборів є одним з ключових завдань держави. Ми готові протистояти загрозам з кіберпростору, які очікувано надходитимуть від нашого північного сусіда. Це не лише кібератаки, а й спроби маніпулювання суспільною свідомістю, поширення фейків з метою загострення суспільно-політичної ситуації всередині країни та дискредитації України на міжнародній арені», – заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк.

Повідомляється, що на засіданні координаційного центру кібербезпеки у РНБО також обговорили перспективи впровадження у виборчий процес в Україні онлайн-голосування.

«Під час обговорення питання щодо онлайн-голосування наголошувалося, що впровадження такої ініціативи потребує ґрунтовного підходу. У цьому контексті зацікавленим міністерствам і відомствам запропоновано розробити попереднє технічне завдання, модель потенційних загроз та техніко-економічне обґрунтування впровадження онлайн-голосування у виборчий процес в Україні для подальшого всебічного вивчення та обговорення», – повідомили у пресслужбі РНБО.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися восени цього року. Напередодні до Верховної Ради внесли проєкт постанови про дату проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.