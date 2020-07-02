Кернес знову збирається балотуватися на посаду мера Харкова

Мер Харкова Геннадій Кернес в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що знову збирається балотуватися на посаду міського голови.

«Я – так. Я піду в мери міста. Я піду на місцеві вибори з «Блоком Кернеса – успішний Харків», – сказав Кернес.

Міський голова розповів, що в нього немає політичних амбіцій «всеукраїнського масштабу», хоча він і був у списку партії «Опозиційний блок» на виборах до Верховної Ради у 2019 році.

«Минулого року в мене не було амбіцій. Я б не пішов, якби ми подолали п’ятивідсотковий бар'єр, то я б не пішов в народні депутати. Я б відмовився. Я казав, що я відмовлюся. А навіщо я йшов? Тому що була команда і в нас була стратегія», – наголосив Кернес.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.