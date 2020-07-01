«Коли буде потреба, тоді будемо спілкуватися» – Кернес про стосунки з Аваковим

Міський голова Харкова Геннадій Кернес в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував свої стосунки з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, заявивши, що вони «взагалі не спілкуються».

«Я не спілкуюся (з Аваковим – ред.) і нічого не буду про нього казати... Коли буде потреба, тоді будемо спілкуватися», – сказав Кернес.

На запитання журналіста, що у 2016-му Кернес звинувачував Авакова у причетності до замаху на його життя, мер Харкова сказав, що це було чотири роки тому, а в 2020-му він не хоче про це говорити.

Хто здійснив тоді на нього замах Кернес каже, що не знає.

Геннадій Кернес був тяжко поранений у квітні 2014 року під час пробіжки. За фактом замаху на вбивство було відкрите кримінальне провадження. У 2016-му році в інтерв’ю «Українській правді» Кернес заявив, що до замаху на його життя, ймовірно, причетний міністр МВС Арсен Аваков. Тодішній міністр внутрішніх справ, який зберіг посаду і тепер, заявив: «Я вибачаю Кернеса. Але я нічого не забув». Пізніше у 2017 році виданню «Гордон» Кернес знову повторив версію про причетність голови МВС до замаху на нього і сказав, що його персона «не влаштовує» Авакова політично і тактично.

Геннадій Кернес майже 10 років керує Харковом.