Мер Харкова каже, що не був у відпустці 15 років

Міський голова Харкова Геннадій Кернес стверджує, що не був у відпустці 15 років. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода. На запитання журналіста, чи давно він був у відпустці, Кернес відповів ствердно.

«Давно. Років 15. Те що ви розумієте під відпусткою, я не був років 15», – сказав він.

Водночас, за інформацією журналістів програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший), на початку року Геннадій Кернес провів тиждень на півночі Італії. Для подорожі Кернес винайняв приватний чартер, орієнтовна вартість послуг якого становить близько 30 тисяч євро. Також, за інформацією журналістів, в Італії мер Харкова мешкав у п’ятизірковому готелі Palace Merano, діапазон вартості номерів якого стартує від 300 євро до майже 2 тисяч євро за добу.

Геннадій Кернес майже 10 років .