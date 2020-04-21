«Коли Саша і Геша – все в повному порядку» – Ярославський розповів, як вони з Кернесом рятують Харків від коронавірусу

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський був серед тих бізнесменів, яких 16 березня, в переддень запровадження карантину, зібрав в Офісі президента Володимир Зеленський. Як пізніше з’ясувалося, Зеленський просив представників великого бізнесу долучитися до боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням тестів, медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів. Крім того, президент просив, аби кожен із запрошених бізнесменів взяв на себе кураторство за окремою областю та допоміг місцевій владі всіма необхідними ресурсами – як-от людьми чи транспортом. Своє рішення просити допомоги у олігархів президент Зеленський пояснив так: ця країна довго їх годувала, настав час допомогти країні.

На прохання президента України Володимира Зеленського про допомогу Олександр Ярославський відгукнувся одним з перших. За ним президент закріпив Харківську область. Вже 24 березня в країну прибули 50 тисяч тест-систем для виявлення коронавірусу. Перші лабораторні тести для України придбав китайський бізнесмен Джек Ма. За словами Ярославського, вони з Ма давно дружать, і саме завдяки цим зв’язкам вдалося організувати закупівлю та доставку ПЛР-тестів для України.​

І хоча Володимир Зеленський закликав бізнесменів допомагати місцевій владі, активність Ярославського виглядала так, ніби він заміняє місцеву владу.

Наприклад, Ярославський одразу створив антикризовий штаб для боротьби з коронавірусом, не зважаючи на те, що у глави Харківської ОДА Олексія Кучера на той час штаб уже був. Так, 19 березня відбулася зустріч членів антикризового штабу Ярославського, котра скінчилася скандалом. Олексій Кучер цю зустріч проігнорував і надіслав свого заступника Тараса Пастуха. Ярославський обурився, що Кучер не прийшов, мовляв, прислав, «вибачте на слові, Пастуха якогось» і назвав главу області «позорищем, якого не заслуговує харківський регіон».

Після цієї зустрічі мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що глава Харківської ОДА Олексій Кучер «від боротьби з короновірусом самоусунувся», але, мовляв, вони з Ярославським «справляться і без нього».

Згодом Геннадій Кернес назвав Олексія Кучера «міллю», а себе з Ярославським – «танком». У відповідь Кучер написав на своїй сторінці у фейсбуці, що Кернес та Ярославский – це «танк, що схожий на трактор виробництва ХТЗ» (Харківський тракторний завод – ред). Щоправда, за деякий час Олексій Кучер цей допис видалив і написав інший, де повідомив, що «зараз не час для емоцій».

За інформацією видання «Українська правда», у конфлікт між Кучером, Кернесом та Ярославським втрутився сам Зеленський. Начебто президент особисто зателефонував Кучеру і попросив вибачитися перед Ярославським або ж шукати нове місце роботи. На поведінку Зеленського, як пише УП, вплинув той факт, що саме Ярославський домовився із Джеком Ма про доставку тестів з Китаю, це додало Ярославському рейтингів в очах президента.

Радіо Свобода розпитало у Ярославського про його нинішні стосунки з місцевою владою, роботу харківського антикризового штабу та антикризовий союз з Геннадієм Кернесом. Публікуємо ключові висловлювання бізнесмена.

Про тести на виявлення коронавірусу:

Коли це сталося (коронавірус торкнувся України – ред), то я одразу звернувся до Джека Ма. Я розумів, що Китай готовий до цього і більш-менш знає, що з цим робити. (Тим часом посадовці США переконані, що Китай приховував розміри спалаху коронавірусу в країні, а його показники назвали «фейком» – ред.). По-перше, він (Джек Ма, китайський підприємець – ред.) мені пояснив, що таке тести. Ніхто ж не розумів, що таке тести – ПЛР-тести, експрес-тести. Він мені пояснив, що нам потрібні ПЛР-тести, а не експрес. Бо саме ПЛР-тести дають стовідсоткову гарантію виявлення коронавірусу. Потім він мені перетелефонував і сказав що вони передадуть Україні в подарунок чи, скажімо, в допомогу 50 тисяч ПЛР-тестів. Але як потім виявилося, цього недостатньо. Коли я вже зрозумів, що цього недостатньо, я знову звернувся до нього і попросив звести мене з заводом, де виробляються ПЛР-тести. Ситуація така, що в Китаї ви ні за які гроші не потрапите на ці заводи. Пояснюю чому: частину заводів викупили уряди, тобто не бізнесмени, а уряди – Італії, Німеччини і деякі заводи викупили росіяни. Тобто на завод потрапити неможливо. І тільки завдяки його імені, Джека Ма, ми потрапили на цей завод. 50 тисяч ПЛР-тестів приїхало. І другу партію – 100 тисяч я придбав за вісім з половиною доларів. Тобто 850 тисяч доларів за 100 тисяч тестів я заплатив. Це 150 тисяч тестів. А всього в Україну приїхало 250 тисяч: 150 тисяч завдяки Джеку Ма та моїй допомозі та ще 100 тисяч привіз Вадим Новинський.

(6 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що Україна має ПЛР-системи для тестування 250 тисяч людей – ред.).

Про боротьбу з коронавірусом:

Президент Зеленський пообіцяв мільйон доларів тому, хто винайде вакцину проти коронавірусу. Я готовий додати! Я не можу дати більше, ніж президент, це не тактично. Я дам мільйон мінус 1 долар. Тобто 999 тисяч 999 доларів.

Про взаємини з мером Харкова Геннадієм Кернесом:

Якщо ви пам’ятаєте, ми з Кернесом сім років не розмовляли, ми були у сварці. Просто сьогодні ми розуміємо, що це спільна біда, і ми, повірте мені, «пашем».

Про продуктові набори від Кернеса та Ярославського:

Ну, розумієте, люди нас знають! І коли ми – мер Кернес і бізнесмен Ярославський у цій справі, то всі впевнені, що ми просто порвемо цей коронавірус. Повірте, ми його порвемо на шматки. Ну це знають всі. Ми рвали усіх у футболі, ми рвали усіх в бізнесі, ми рвали всіх… Ну як рвали – в хорошому розумінні. Повірте мені, людям же потрібна впевненість. Вони знають що ми – переможці. Знають, що коли Саша і Геша – все в повному порядку! Ну і Альоша – звичайно! (Йдеться про голову Харківської ОДА Олексія Кучера – ред.).

Про конфлікт з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером:

Я вам скажу, що це непогане порівняння – з трактором. Я також готовий себе порівняти з трактором ХТЗ (Харківський тракторний завод – ред.), бо ми виробляємо чудові трактори. Мене це не ображає. Ви ж знаєте, курчат рахують восени. Коли ми зітремо в порошок цей коронавірус, тоді і подивимося, хто і що зробив для Харківщини.

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Про політичні амбіції:

Мене це не цікавить. Я ж вам сказав, кажу і завжди казатиму, що я з публічною політикою закінчив. Я політикою не займаюся, мені байдуже – будуть вибори, не будуть. Моє основне завдання – це боротьба з коронавірусом і понести якомога менші втрати в бізнесі.