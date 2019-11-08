Хто такий Олексій Кучер? На Харківщині новий керівник ОДА

Шостого листопада президент України Володимир Зеленський представив нового голову Харківської обласної державної адміністрації. Ним став Олексій Кучер – депутат-мажоритарник від фракції «Слуга народу». На посаді глави Харківської ОДА Кучер замінить Юлію Світличну. Вона – один з небагатьох керівників ОДА часів Петра Порошенка, котру Зеленський не звільнив одразу після того, як став главою держави. Цікаво, що під час свого першого візиту до Харківщини, у липні 2019 року, Володимир Зеленський повідомив, що на місце Світличної нікого не розглядав, оскільки не бачить ефективних менеджерів. Тепер, схоже, такого ефективного менеджера Зеленський розгледів в обличчі «слуги народу» Олексія Кучера.

Новому керівнику Харківщини 34 роки. Він одружений та має двох доньок. Кучер народився в Херсонській області, але проживає в Харкові. Має дві вищі освіти – педагогічну (фізичне виховання) та юридичну (правознавство).

Професійний адвокат

Перш ніж піти в депутати, Олексій Кучер займався адвокатською діяльністю. Зокрема, він був адвокатом одного з фігурантів так званої «справи про рюкзаки Авакова» – Володимира Литвина. Литвин – представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків, зрештою, визнав себе винним та сплатив призначену судом компенсацію збитків – близько 4,8 мільйона.

Інші фігуранти справи, такі як заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар та син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександр – уникнули покарання.

В інтерв’ю виданню «Цензор.нет», Олексій Кучер повідомив, що, як адвокат, захищав багатьох одіозних особистостей, але завжди мав власні погляди.

«А як інакше може заявити про себе хлопець із села в Херсонській області і без спеціальних з’язків, у якого звичайні батьки. Без удаваної скромності скажу, що я дійсно мав попит, тому що професійно і відповідально робив свою роботу. Визнання клієнтів і бажання працювати саме зі мною і є підтвердженням професіоналізму, хто б що не говорив», – сказав Олексій Кучер.

Без доходів, але зі статками

Незважаючи, як стверджує новий керівник Харківщини, на свій професіоналізм, протягом 2018 року ані сам Олексій Кучер ані його дружина Вікторія не заробили жодної копійки. Принаймні – офіційно. Відповідна декларація опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Однак, статки у губернатора є. Так, згідно з декларацією, родина Кучерів має три квартири в Харкові та дві земельні ділянки і будинок у Харківській області.

Також Олексій Кучер має у власності земельну ділянку площею 62500 квадратних метри в Херсонській області, а дружина Кучера – Вікторія – будує ще один житловий будинок в Харківській області.

У власності родини також два годинники Rolex та п’ять автівок, серед яких Audi Q5 та Lexus NX 200T, придбаний у 2018 році.

Щодо грошових активів родини, то Олексій Кучер задекларував 77 біткоїнів на суму майже 300 тисяч доларів, а також заощадження на суму 87 тисяч доларів. Дружина Вікторія Кучер заощадила 205 тисяч доларів.

Початок політичної кар’єри

На дочасних парламентських виборах Олексій Кучер, як депутат-мажоритарник від «Слуги народу», переміг на окрузі №179 у Харківській області.

За свою коротку депутатську каденцію, Кучер встиг стати героєм журналістських розслідувань. Зокрема, журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») з’ясували, що Олексій Кучер тісно пов’язаний з Вадимом Слюсарєвим. Це колишній прикордонник, стрімкий розквіт кар’єри якого припадає на часи президентства Віктора Януковича та помічник ексдепутата-регіонала Артема Пшонки – сина колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки. Так, у 2011 році Слюсарєв став начальником департаменту персоналу внутрішньої безпеки адміністрації Державної прикордонної служби України.

У 2014 році, після подій на Майдані, Вадим Слюсарєв звільнився з прикордонної служби і пішов у бізнес, однак колишня державна служба не перестала бути для нього джерелом доходу. Тепер прикордонники платять фірмі Слюсарєва бюджетні гроші за оренду приміщення для розташування свого прикордонного пункту, яке нині в його приватних руках. Всього ж Слюсарєв є співвласником 9 компаній – через які простежуються зв’язки з мажоритарниками від «Слуги народу» в регіоні» – йдеться у розслідуванні «Приховані обличчя нової влади. Хто стоїть за командою Зеленського в Харкові?»

Журналісти з’ясували, що Вадим Слюсарєв був тіньовим керівником штабу Володимира Зеленського в Харківській області і, фактично, формував групу кандидатів-мажоритарників від Харківщині, які, зрештою виграли вибори і стали народними депутатами. Серед таких депутатів і Олексій Кучер – нині вже новий керівник Харківщини.

«Призначення Олексія Кучера може означати збільшення впливу Вадима Слюсарєва в регіоні. Тобто, наприклад, якщо Слюсарєв матиме свого голову обласної державної адміністрації, то, звісно, якісь рішення ухвалювати стосовно компаній Слюсарєва або, скажімо, відведення земельних ділянок на користь Слюсарєва стане набагато легше. Слюсарєв може стати таким собі господарем міста, суперником Геннадія Кернеса, за впливом у місті», – каже журналіст-розслідувач програми «Схеми» Георгій Шабаєв.

Олексій Кучер визнає, що Вадима Слюсарєва знає. Але запитання про їхні стосунки називає провокативними. Про з’язки зі Слюсарєвим Радіо Свобода запитувала у Кучера під час навчання у школі для Зе-депутатів у Трускавці, у червні цього року:

– Скажіть, будь ласка, ви знаєте Вадима Слюсарєва?

– Ну, чув, чув про такого.

– А бачили його коли-небудь?

– Бачив. Давайте так. Я одразу звертаюсь, я вже зробив зараз відеозвернення до журналістів. Ви тут для того, щоб з’ясувати дійсні кроки наші, перші кроки, взагалі стратегію розвитку чи провокувати? У мене є таке питання до вас.

– Ви вважаєте що це питання провокаційне?

– Я думаю, що так, ви ж преса, ви знаєте, що пишуть щодо цього. Тому пропоную все ж таки налагодити контакт позитивний, толерантний. Ви – четверта гілка влади.

– Добре, ви знайомі зі Слюсарєвим?

– Я ж вам вже відповів. Я знаю його, бачив, чув.

– А який характер ці зустрічі мали?

– Іще раз, якщо ви хочете про стратегію дій нашої команди, то ми будемо говорити, а всі інші питання, які мають в собі суть провокативну, я не хочу розмовляти.

(Олексій Кучер визнає, що Вадима Слюсарєва знає. Але запитання про їхні стосунки називає провокативними)

На посаді голови Харківщини Олексій Кучер замінить Юлію Світличну. Вона – одна з небагатьох керівників ОДА часів Порошенка, кого Зеленський не звільнив одразу, коли став главою держави.

Кучер – новий голова Харківщини

Взагалі, історія з призначенням Кучера виглядала, як мінімум, непослідовною з самого початку. Під час першого візиту президента до Харкова, журналісти запитували президента, чи, часом, не бачить він на посаді голови ОДА самого Вадима Слюсарєва. Зеленський відповів, що чув про Слюсарєва, але його кандидатуру не розглядає. Крім того, президент тоді повідомив, що не має кандидатур на місце Світличної.

«Я не бачу менеджерів. Є кращі? Треба ж бачити всі прізвища. Треба бачити рейтинг підтримки. Треба говорити в області, яка підтримка...» – відповів тоді Володимир Зеленський на запитання про ймовірну заміну Світличній.

Згодом, у вересні, Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Юлії Світличної на повторне призначення головою Харківської ОДА.

Проте, через місяць, 9 жовтня, в уряді повідомили, що на посаду очільника Харківщини призначено Олексія Кучера. Згодом, повідомлення виправили. У виправленій версії згадки про Кучера вже не було.

Речниця прем’єр-міністра Діана Давітян сказала, що сталася помилка і що Кучера не призначали на посаду голови ОДА.

Однак, вже 20 жовтня, уряд таки затвердив Кучера на посаду очільника Харківської обласної держадміністрації.