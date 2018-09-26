Фігурант «справи рюкзаків» Литвин компенсував майже 5 млн гривень – адвокат

Фігурант так званої «справи рюкзаків» підприємець Володимир Литвин сплатив призначену судом компенсацію збитків – близько 4,8 мільйона гривень, повідомив його адвокат Олексій Кучер у коментарі «Українській правді».

«Сплачено в повному обсязі», – сказав Кучер.

За словами адвоката, Литвин також сплатив 368 тисяч гривень судових витрат.

Читайте також – Справа «рюкзаків Авакова»: суд поставив крапку?

11 вересня суд у Харкові затвердив угоду, яку уклав зі слідством єдиний підозрюваний у «справі рюкзаків», представник фірми-переможця тендеру на постачання наплічників для Нацгвардії Володимир Литвин. Крім компенсації, йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки.

12 липня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження у так званій «справі рюкзаків» щодо двох фігурантів – сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова й екс-заступника міністра Сергія Чеботаря через відсутність «прямих достатніх доказів», що ці особи «були обізнані з планом поставки саме неякісних рюкзаків». Згідно з постановою, всю провину на себе взяв Володимир Литвин – представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків. Прокурори з цим погодились.

У Національному антикорупційному бюро України, детективи якого проводили досудове розслідування у цій справі, вважають це рішення САП непослідовним, а Авакова-молодшого і Чеботаря – ключовими підозрюваними у провадженні.

За даними НАБУ, Аваков-молодший і Чеботар особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми» знайшли і проаналізували відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті на той час заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі. На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.