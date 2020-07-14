Арахамія припускає, що парламент може провалити постанову про нове районування

Верховна Рада розгляне постанову про місцеве районування в четвер 16 липня, як і Виборчий кодекс, анонсував журналістам 14 липня голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. Проте він не впевнений, що парламентарі підтримають постанову про новий поділ на райони.

«Є жвава дискусія, яка йде зараз у парламенті, щодо окремої постанови про районування. Отам дійсно багато... поділили райони, і зараз є багато людей, які не задоволені. З одного боку, з іншого боку. Я вважаю, що є ризик, що ця постанова буде провалена в залі», – сказав Арахамія.

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Якщо постанову не ухвалити, місцеві вибори восени відбудуться за старим районуванням, додав народний депутат.

«Тоді будуть якісь юридичні колізії, з яких треба буде знаходити шлях виходу. З виборами все нормально, все гаразд. Просто можуть бути окремі райони, де будуть і ради об’єднаних територіальних громад, і ради районів. Зараз є такі ситуації в ста районах по Україні. Ми хотіли уникнути цього процесу, але у випадку, якщо постанова буде провалена, ми одразу ж отримаємо саме ту ситуацію, яка є», – припустив він.

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1 липня комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проєкт постанови «Про утворення та ліквідацію районів», повідомив голова профільного підкомітету Віталій Безгін.

Цей документ, який раніше затвердив Кабінет міністрів, передбачає скорочення кількості районів з 490 до 129.