Сійярто: Прохання від Угорщини – залишити Берегівський район. Але рішення за Україною

Рішення щодо Берегівського району має залишитися за Україною. Про це заявив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ми сподіваємося і дуже просимо уряд України, адже маємо право сформулювати таке прохання, щоби Берегівський район залишився. Рішення, звісно, буде за вами. Але це наше прохання і ми сподіваємося, що ви позитивно поставитеся до нього», – зазначив Сійярто.

За словами Сійярто, Угорщина та Україна обидві зацікавлені в історії успіху Закарпаття. Україна – тому що Закарпаття є її частиною, а Угорщина – тому що на території області проживає 150 тисяч угорців.

«Останніми місяцями я бачив, що ми з міністром Кулебою є союзниками. Це дуже позитивний досвід. Я сподіваюся, що і з новим «губернатором» Закарпаття ми теж будемо союзниками», – зазначив угорський міністр.

Дмитро Кулеба, зі свого боку, зауважив, що українським медіапростором поширювалися фейки щодо Берегівського району. «Ключова дезінформація, яка блукає в українському медіапросторі, стосується того, що Україна створює Берегівський район. Україна нічого не створює, Берегівський район давно існує. Відбувається укрупнення районів. Про жодне створення нових – не йдеться», – наголосив він.

25 червня у Києві відбулася Міжурядова українсько-угорська комісія з питань економічної співпраці, яка не збиралася майже сім років. Дискусії стосувалися питання економіки, торгівлі, інфраструктури. За підсумками комісії було підписано спільний протокол.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей, визначивши для Закарпаття 5 таких укрупнених районів (раніше було 13). Мережею поширились перестороги, що один із цих районів – Берегівський, що фактично розташований біля кордону з Угорщиною, може бути перетворений на автономну угорську адміністративну одиницю на Закарпатті.