Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Постанову підтримали 326 народних депутатів.

Документ передбачає, що «Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей не призначаються і не проводяться».

Крім того, «у зв’язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст Донецької та Луганської областей, вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться».

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