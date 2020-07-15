Рада планує призначити місцеві вибори та втричі скоротити кількість районів

Верховна Рада планує на своєму пленарному засіданні 15 липня призначити чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Також у порядку денному є урядовий проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів. Документ передбачає, що нинішні 490 районів шляхом об'єднання скоротять до 129.

Крім того, депутати хочуть обрати представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Так само Рада планує визначити своїх представників у комісії під час конкурсу, на якому обиратимуть директора Державного бюро розслідувань.

Старт засідання запланований на 10:00.