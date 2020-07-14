Зеленський обіцяє голові МВФ запропонувати на посаду голови НБУ «незалежного технократа»

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, повідомляє Офіс президента 14 липня.

Розмова, за повідомленням, стосувалася нової програми підтримки України з боку МВФ, а також призначення нового голови Національного банку. Зеленський, за його словами, зустрівся з представниками кількох комерційних та державних банків і сформував список кандидатів. Він пообіцяв запропонувати Верховній Раді ймовірного очільника НБУ до кінця тижня.

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«Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України», – йдеться в цитаті президента.

Зеленський також висловився проти «політичного забарвлення» обговорень діяльності Нацбанку як такого, що може «мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність регулятора».

«Володимир Зеленський запевнив Крісталіну Георгієву у твердому бажанні України продовжувати співпрацю з МВФ і наголосив, що ухвалений закон про банківську діяльність є прямим свідченням цього прагнення», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

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Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Під час засідання парламенту голова НБУ серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Тепер обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова.