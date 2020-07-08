«Бюджет порахований за курсом 30» – Зеленський про курсову політику НБУ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через завищений, на його думку, курс гривні щодо долара США українські підприємства «недоотримали мільйони і закрилися».

«Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа (2019 року)... Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте», – сказав глава держави на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області 8 липня.

На думку Зеленського, всі підприємці «прекрасно розуміють» ситуацію навколо голови Національного банку України.

Президент також зазначив, що довкола вистачає «людей, які «допомагають» Україні», і навів приклад заяви ексголови Національного банку Валерії Гонтаревої, що МВФ потрібно не надавати підтримку Україні, доки не буде призначено незалежного керівника НБУ.

Раніше 8 липня Служба безпеки України відреагувала на заяву колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої, яка закликала Міжнародний валютний фонд вимагати повернення грошей у межах нової кредитної програми, якщо не буде гарантовано незалежності НБУ.

Видання Central Banking взяло інтерв’ю про відставку голови НБУ Якова Смолія, поговоривши з колишньою очільницею НБУ Валерією Гонтаревою. Вона сказала, що МВФ має діяти рішуче для захисту незалежності НБУ. На її думку, МВФ має призупинити виділення коштів Україні допоки уряд не призначить на посаду голови НБУ незалежну людину.

Гонтарева сказала виданню, що найважливішим фактором, що стояв за відставкою Смолія, була кампанія, що її організував олігарх Ігор Коломойський. За словами Гонтаревої, без рішучих дій МВФ, президент Зеленський, ймовірно, призначить на посаду голови НБУ когось, хто буде піддатливий вимогам Коломойського.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, нині офіційний курс перебуває нижче за 27 гривень за долар.