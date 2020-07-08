Український міжбанківський валютний ринок знайшов нову точку рівноваги після ажіотажу, викликаного відставкою минулого тижня голови НБУ Якова Смолія. За даними Finance.ua, торги 8 липня завершилися на рівні 26 гривень 93–95 копійок за долар.

«Паніка після відставки голови Нацбанку явно зникла, і клієнти увійшли вже у звичайний діловий ритм, що призвело до поступового повернення котирувань міжбанку та готівкового ринку до рівнів нижче 27 гривень. Це заспокоїло частину покупців і дає їм можливість навіть активно торгуватися протягом дня і обирати оптимально низький рівень курсу. Але всі розуміють, що інтрига навколо нового голови НБУ і подальшої грошово-кредитної та валютної політики регулятора зберігається, що впливає на настрої учасників ринку в середньостроковій перспективі», – відзначають аналітики сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 9 липня курс 26 гривень 95 копійок за долар, це на дві копійки більше за офіційний курс на 8 липня.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася.