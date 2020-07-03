У НБУ повідомили, що обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова

Після звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України виконувачем обов’язків голови НБУ є перший заступник Катерина Рожкова, повідомила у п’ятницю пресслужба регулятора.

«Я сподіваюся, що президент обере достойного кандидата на посаду голови НБУ. Це має бути професіонал, який згоден зі стратегічним баченням реформ, які впроваджує НБУ. Це має бути технократ без політичних амбіцій. Це має бути людина із залізними нервами», – заявила Рожкова.

Вона подякувала Якову Смолію і наголосила, що нинішня команда НБУ «має довести до кінця валютну лібералізацію, не нашкодивши макрофінансовій стабільності», а також продовжити забезпечувати гнучке курсоутворення і «нарощувати фінансову «подушку безпеки» України.

Раніше сьогодні Верховна Рада підтримала постанову про відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку. 1 липня він написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій був головою НБУ з березня 2018 року. Його відставка викликала стурбованість серед інвесторів та бізнес-спільноти.