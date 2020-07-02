Бізнес-спільнота зробила спільну заяву через відставку голови НБУ Смолія

Бізнес-спільнота, об’єднана Американською торговельною палатою в Україні, Європейською бізнес асоціацією, Незалежною асоціацією банків України, Спілкою українських підприємців та Форумом провідних міжнародних фінансових установ глибоко занепокоєна відставкою голови Національного банку України Якова Смолія, майбутньою незалежністю НБУ та продовженням співпраці з МВФ. Про це йдеться у спільній заяві бізнес-спільноти.

«НБУ є найбільш надійною установою серед іноземних інституційних інвесторів та бізнес-спільноти. Таким чином, відставка Якова Смолія через політичний тиск посилає бізнесу та інвесторам тривожний сигнал та ставить під сумнів похвальні економічні цілі уряду та зобов'язання президента захищати кожного інвестора в Україні. Деякі інвестори вже призупинили нові інвестиції, оскільки рішення уряду не відповідають його намірам щодо залучення прямих іноземних інвестицій. Більше того, транзакція про розміщення єврооблігацій, яку вчора проводило Міністерство фінансів, на суму 1,75 мільярда доларів США, була сьогодні скасована. Це безпрецедентна подія, яка вплине на можливості України отримати доступ до ринку та ціну, яку вона платить за цей доступ», – йдеться у заяві.

Бізнес-спільнота також вказує на досягнення НБУ під керівництвом Якова Смолія.

«На відміну від попередніх криз, банківська система сьогодні не є тягарем для економіки, а скоріше її рятівником. Помірна інфляція, ефективна політика з плаваючою ставкою та валютною лібералізацією, низький дефіцит поточного рахунку, значні міжнародні резерви та виважена фіскальна політика – це все найкращі міжнародні практики, основи майбутніх інвестицій та неймовірні досягнення НБУ під керівництвом Якова Смолія. Ці досягнення, які важко виборювалися і стримували кризу COVID-19, стали б фундаментом для надходження прямих іноземних інвестицій», – вказують підписанти.

Бізнес-спільнота закликала президента України Володимира Зеленського «ефективно взаємодіяти» з центральним банком, «не здійснювати тиску на команду НБУ та залишити в повному складі виконувати свої функції членів правління НБУ», а на посаду голови НБУ подати кандидатуру «правонаступника з бездоганною репутацією, який збереже незалежність НБУ та продовжить його поточний курс, зокрема монетарну політику, підтримку макроекономічної стабільності та інфляційне таргетування».

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.