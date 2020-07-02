МВФ: Національний банк України має зберегти незалежність

Національний банк України має зберегти незалежність під новим керівництвом, заявив Міжнародний валютний фонд у коментарі Радіо Свобода.

«Ми зауважили заяву про звільнення, подану головою Національного банку України Смолієм. Під його керівництвом в Україні будо досягнуто істотних звершень у забезпеченні цінової стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку у сучасній макроекономічній політиці. Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови», – заявили в Фонді у відповідь на питання Радіо Свобода.

1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працював на посаді голови НБУ з березня 2018 року.