В Офісі президента відреагували на заяву голови НБУ про відставку через «політичний тиск»

В Офісі президента України після заяви голови НБУ Якова Смолія про відставку через «систематичний політичний тиск» запевнили, що Національний банк України залишатиметься незалежним органом.

«Нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав президент України. Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності. Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування. Наголошуємо, що дискусії щодо діяльності Національного банку України повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України», – йдеться у заяві ОПУ.

Раніше у середу стало відомо, що голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням, назвавши причиною такого рішення «систематичний політичний тиск».

Яків Смолій на посаді голови НБУ – з березня 2018 року.