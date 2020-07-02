Посли країн G7: підрив незалежності НБУ призведе до втрати підтримки реформ в Україні

Підрив незалежності Національного банку України призведе до втрати підтримки реформ в Україні, заявили посли країн «Групи семи» у Twitter.

«Незалежний Нацбанк – фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку», – заявили посли G7.

1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року.