Тиск на голову НБУ є негативним сигналом для іноземних інвесторів – Європейська бізнес асоціація

Європейська бізнес асоціація висловила занепокоєння ситуацією довкола Національного банку України після того, як голова НБУ подав заяву про відставку, заявивши про політичний тиск.

«Тиск на представників НБУ дає негативний сигнал іноземним інвесторам і міжнародним компаніям, які працюють в Україні, оскільки ставить під сумнів безпеку, справедливість і рівність усіх перед законом. Бізнес ще раз підкреслює, що незалежність Національного банку, макроекономічна стабільність і стійке економічне зростання в Україні повинні бути непохитними пріоритетами уряду», – йдеться в заяві, оприлюдненій 2 липня.

В ЄБА наголосили, що в минулі роки НБУ забезпечив значне зниження інфляції, здійснив валютну лібералізацію, оздоровив банківську систему.

«Тому бізнес-спільнота сподівається, що влада зрозуміє всі можливі наслідки відставки голови Нацбанку, і закликає президента взяти цю ситуацію під особистий контроль. Оскільки зараз важливо убезпечити країну від появи нових негативних факторів, які дестабілізують економіку, уповільнюють інвестиційну активність та економічне зростання, тим більше в кризовій ситуації, яка виникла у зв’язку з пандемією», – йдеться в заяві.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.