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02 липня 2020, Київ 13:17
Новини | Економіка

Долар стрибнув на 40 копійок після заяви Смолія про відставку – дані НБУ

Довідкове значення курсу гривні до долара на 12:00 встановлене на рівні 27 гривень 17 копійок

Долар стрибнув на 40 копійок після заяви голови Національного банку України Якова Смолія про відставку, свідчать дані на сайті НБУ.

Довідкове значення курсу гривні до долара на 12:00 встановлене на рівні 27 гривень 17 копійок.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.

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