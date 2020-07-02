Долар стрибнув на 40 копійок після заяви Смолія про відставку – дані НБУ

Долар стрибнув на 40 копійок після заяви голови Національного банку України Якова Смолія про відставку, свідчать дані на сайті НБУ.

Довідкове значення курсу гривні до долара на 12:00 встановлене на рівні 27 гривень 17 копійок.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.