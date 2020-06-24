Курс гривні до долара США стабільний уже три місяці – НБУ

Офіційний курс гривні до долара США залишається стабільним уже майже три місяці – від кінця квітня. Упродовж всього цього часу котирування не опускаються нижче від 26 гривень 50 копійок за долар і не піднімаються вище за 27 гривень за одиницю американської валюти, свідчать дані Національного банку України.

На 25 червня регулятор встановив курс 26 гривень 65 копійок за долар, це на 4 копійки більше за курс на сьогодні.

Як свідчать дані Finance.ua, на українському міжбанківському валютному ринку котирування зростали весь день 24 червня і на час завершення торгів (17:00) установилися на рівні 26 гривень 68–71 копійка за долар.