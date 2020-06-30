Курс гривні дещо зміцниться на початку липня – НБУ

Офіціний курс гривні щодо долара станом на 1 липня буде на понад 2 копійки міцнішим, ніж 30 червня, свідчить сайт Національного банку.

За даними регулятора, 30 червня долар коштує 26,6922 гривні, а 1 липня курс становитиме 26,6676 гривні.

Довідкове значення курсу національної валюти, яке НБУ встановив опівдні 30 липня, дорівнює 26 гривень 66 копійок.

За даними нішевого порталу «Мінфін», торги на міжбанківському ринку почалися вранці 30 червня з позначки 26 гривень 68-71 копійок. Протягом дня курс незначно посилювався, але до кінця торгів підходить на приблизно такому ж рівні – 26,68-70 гривні.

24 червня НБУ констатував, що офіційний курс гривні до долара США залишається стабільним уже майже три місяці – від кінця квітня.