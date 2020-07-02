Україна скасувала угоду про випуск 12-річних єврооблігацій після відставки Смолія – Мінфін

Україна скасувала угоду про випуск нових 12-річних єврооблігацій після на 1,75 мільярда доларів із можливістю викупу на 750 мільйонів єврооблігацій із погашенням у 2021-2022 роках, повідомило Міністерство фінансів у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Операцію розпочали 1 липня. Орієнтир прибутковості впав з 7,875% до 7,3-7,4%.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.