Голова Ради НБУ заявив, що не відчуває політичного тиску з боку керівництва держави

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що не відчуває політичного тиску з боку керівництва держави.

«Маю відзначити, що ані я особисто, ані інші члени Ради Національного банку не відчували жодного політичного тиску з боку нинішнього або попереднього керівництва держави та мали безперешкодну можливість забезпечувати незалежну політику та виконання основних функцій Національного банку», – написав Данилишин у Facebook.

Він вважає, що заяви про політичний тиск на керівництво Національного банку є необережними та створюють ризик зниження довіри іноземних інвесторів та українських громадян до державних інституцій в Україні, що, в свою чергу, матиме негативні наслідки для економіки у період кризи.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.