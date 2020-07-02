ОПУ: Зеленський провів консультації щодо кандидатури нового голови НБУ

Президент України Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ, повідомила пізно ввечері 2 липня пресслужба Офісу президента.

«Відбулися зустрічі президента із заступниками голови Нацбанку, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ... Володимир Зеленський укотре наголосив на відданості принципу незалежності центрального банку та необхідності збереження його інституційної спроможності», – йдеться в повідомленні.

Зеленський назвав незалежність НБУ «запорукою макроекономічної стабільності».

«Я як президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основу фінансової та макроекономічної стабільності нашої держави», – сказав Володимир Зеленський.

Повідомляється, що обговорювалися «можливі кандидатури нового голови НБУ», втім в ОПУ жодного прізвища не назвали.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.