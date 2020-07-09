На в’їзді до селища, де живе ексголова НБУ Смолій, невідомі залишили труни і вінки

На в’їзді до селища, де живе колишній голова Національного банку України Яків Смолій, невідомі залишили труни і вінки, про це повідомив сам Смолій у твітері і Нацбанк у фейсбуці.

«Надвечір маємо конкурс – вгадай тему спектаклю по реквізиту. Участь беруть десять з плюсом похоронних вінків, труни, плакати зі звинуваченнями у всіх смертних гріхах та щось на кшталт погроз… Це мирна «акція» (читай – спектакль з поганим сценарієм) проти політики, посадовців та експосадовців… бінго! – Національного банку України», – йдеться в повідомленні НБУ.

«До слова, Національний банк має сучасну систему оцінки роботи своїх співробітників. Кожній людині встановлюються так звані «ключові показники ефективності» (KPI). Нового голову ще не призначили. Але ми вже зараз можемо запропонувати найважливіший KPI – робити свою роботу так, аби під НБУ і під будинок приносили труни й вінки. Бо, виявляється, це показник успішної й ефективної роботи очільника центробанку», – додали в НБУ.

У Нацбанку висловили думку, що ця акція може бути призначена для нового голови. «Проте мета може бути зовсім іншою – залякування, щоб навпаки був слухняним та не робив кроків, які не подобаються замовникам цього «екшену», – йдеться в повідомленні.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Під час засідання парламенту голова НБУ серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Тепер обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова.