Відставка голови НБУ. Як звільнення Смолія вплине на інвестиційний клімат України?

Третього липня депутати парламенту проголосували за постанову про відставку голови Національного банку Якова Смолія. Днем раніше, Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням і повідомив, що йде у відставку через «систематичний політичний тиск».

За законом, кандидатуру на пост глави НБУ на розгляд парламенту подає президент. Поки цього не сталося, обов'язки Смолія ​виконуватиме його перша заступниця Катерина Рожкова. І хоча в Офісі президента запевнили, що Національний банк і надалі лишатиметься незалежною інституцією, в інвесторів, здається, щодо подальшої незалежності НБУ є сумніви. Низка компаній вже заявили про зупинку інвестицій до України.

Чи може відставка Яківа Смолія вплинути на інвестиційний клімат країни, чого конкретно побоюються інвестори та як кадрова ротація в НБУ відіб'ється на інвестиційному іміджеві України?

На ці питання в прямому ефірі Радіо Свобода відповіли інвестиційний банкір Сергій Фурса та президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Члени-компанії Американської торговельної палати, за роки її існування, інвестували в Україну понад 50 мільярдів американських доларів. Про це заявив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер в ефірі програми Свобода Live. За його словами, іноземні інвестори мали довіру до Національної банку України, як до незалежної інституції.

«Щороку, на день подяки, ми опитуємо компанії, кому б вони хотіли подякувати і хто, на їхню думку, найбільше вплинув на позитивний інвестиційний клімат в Україні. Минулого року компанії відзначили Національний банк, як незалежну інституцію, котра під керівництвом Смолія довела, що в Україну можна інвестувати» – розповів Гундер.

Тепер, за його словами, «коли є заява про політичний тиск – пішла тривога серед тих компаній які вже працюють в Україні, і тих, які лише спостерігають за країною», – розповів Гундер.

Коли стало відомо про те, що Яків Смолій іде у відставку через політичний тиск, бізнес-спільнота зробила спільну заяву.

«Відставка Якова Смолія через політичний тиск посилає бізнесу та інвесторам тривожний сигнал та ставить під сумнів похвальні економічні цілі уряду та зобов'язання президента захищати кожного інвестора в Україні», – говориться у заяві бізнес-спільноти, об’єднаної Американською торговельною палатою в Україні, Європейською бізнес асоціацією, Незалежною асоціацією банків України, Спілкою українських підприємців та Форумом провідних міжнародних фінансових установ.

Відтак, пояснює Андрій Гундер, довіра до Національного банку «починає ламатися».

«Компанії довіряли Нацбанку, тому що це була незалежна установа, котра втримала інфляцію та золотовалютні резерви. Політика Нацбанку була зрозуміла і передбачувана. Бізнес хоче мати якусь передбачуваність і без цієї передбачуваності компанії заявили публічно, що деякі з них зупиняють подальші інвестиції, аж поки не буде зрозуміло, які будуть наступні кроки і чого можна очікувати далі», – зазначив Гундер в ефірі програми Свобода Live.

З тим, що відставка Яківа Смолія – це тривожний сигнал для інвесторів, погоджується й інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, дочасне звільнення очільника Нацбанку, в першу чергу, сприяє негативному іміджу України за кордоном. Як приклад, Фурса наводить реакцію міжнародної преси на відставку Смолія та його заяву про політичний тиск.

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Наприклад, британська газета ділових кіл The Financial Times пише, що відставка Смолія може погасити апетит на українські євробонди з боку інвесторів, які придбали українські бонди протягом минулого року на тлі оголошення Києвом про реформи.

Крім того, як зазначає автор матеріалу, «відставка Якова Смолія є невдачею для президента Володимира Зеленського і може поставити під сумнів недавно погоджену фінансову допомогу від МВФ, яка є конче необхідною для проведення країни через коронавірусну кризу».

Такі публікації, каже Сергій Фурса, лише сприяють посиленню страхів серед інвесторів та погіршенню іміджу України в цілому.

«У той день (2 липня, коли Смолій повідомив про відставку – ред.) Україна проводила розміщення єврооблігацій, мали залучити мільярд доларів нових коштів і після того, як угода була вже закрита і мали лише відбутися певні формальності, інвестори дізналися, що голова Нацбанку вимушений піти у відставку через політичний тиск, цю угоду анулювали. Провідні інвестиційні фонди світу півночі займалися тим, що вели дискусії з українським мінфіном, що, мовляв, давайте відкачувати назад», – розповів Фурса в ефірі Радіо Свобода

Міністерство фінансів України 2 липня відмовилося від розміщення єврооблігацій з погашенням у 2033 році. Крім того, відкликана пропозиція про викуп випусків попередніх років.

Згідно з заявою від імені глави Мінфіну Сергія Марченка, пропозицію для інвесторів скасовано «у світлі останніх заголовків».

Коли інвестори читають заголовки про те, що інвестиційний клімат в Україні під загрозою, вони, справді, приймають рішення не ризикувати і почекати, каже Андрій Гундер.

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І хоча – поки що – Зеленський не назвав ім'я кандидата на пост голови Нацбанку, вимоги до нього з боку інвесторів лишилися незмінними: професіоналізм, гарна репутація, і головне, його спроможність забезпечити незалежність Національного банку. Власне про це йдеться і на сторінках видання The Financial Times.

«Якщо Зеленський не призначить когось, про кого ринки будуть думати як про незалежну людину, все може піти шкереберть дуже швидко», – зазначає Удай Патнайк, голова відділу ринків, що розвиваються, в Legal & General Investment Management, в коментарі виданню.

Яків Смолій керував Нацбанком ще з часів попереднього президента Петра Порошенка. З травня 2017 року Смолій був виконувачем обов'язків голови НБУ, а у березні 2018 його офіційно призначили головою Нацбанку. За законом, голова НБУ призначається голосами більшості народних депутатів терміном на 7 років.

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