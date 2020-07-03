Гончарук пояснив, хто виграє від відставки голови НБУ

Відставка Якова Смолія з посади голови Нацбанку вигідна Росії та українським групам впливу, зокрема колишнім власникам «Приватбанку». Про це в ефірі Радіо Свобода сказав колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«По-перше, в нас є зовнішньополітичні вороги України – Російська Федерація, наприклад, яка зацікавлена у дестабілізації ситуації в Україні. По-друге, всередині України є групи впливу...Ви знаєте, про справу «Приватбанку», наприклад. [Вони] очевидно давно протистояли Національному банку...Є багато інших кейсів, коли власники банків з проблемними активами, які були виведені з ринку, продовжували боротися з Національним банком», – сказав Гончарук.

На думку експрем’єра, такі групи впливу хочуть мати керований Нацбанк, щоб запустити додаткову емісію грошей, які надалі можна буде роздати афілійованим підприємствам.

3 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку. 1 липня він написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій був головою НБУ з березня 2018 року. Його відставка викликала стурбованість серед інвесторів та бізнес-спільноти.

Нині виконувачем обов’язків голови НБУ є перший заступник голови Катерина Рожкова.