Президент Американської торговельної палати: «Деякі компанії зупиняють інвестиції через непередбачуваність»

Відставка очільника Національного банку України Яківа Смолія — тривожний сигнал для інвесторів, вважає Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер. Про це він заявив у прямому ефірі Радіо Свобода.

За словами Гундера, деякі міжнародні бізнесові компанії «спостерігають, що буде далі» і поки що зупиняють свої інвестиції в Україну.

«Компанії довіряли Нацбанку, тому що це була незалежна установа, котра втримала інфляцію та золотовалютні резерви. Політика Нацбанку була зрозуміла і передбачувана. Бізнес хоче мати якусь передбачуваність і без цієї передбачуваності компанії заявили публічно, що деякі з них зупиняють подальші інвестиції, аж поки не буде зрозуміло, які будуть наступні кроки і що можна очікувати далі», – заявив Гундер в ефірі програми Свобода Live.

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Раніше 3 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку голови Національного банку Якова Смолія. 1 липня він написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.​

Яків Смолій був головою НБУ з березня 2018 року. Його відставка викликала стурбованість серед інвесторів та бізнес-спільноти.