Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 липня 2020, Київ 21:18
Відео

Хто очолить НБУ замість Смолія? Відповіді депутатів (відео)

Хто очолить НБУ замість Смолія? Відповіді депутатів (відео)
Embed
Хто очолить НБУ замість Смолія? Відповіді депутатів (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:52 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

3 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку голови Національного банку України Якова Смолія. За рішення проголосували 286 народних депутатів, проти – 43. Одинадцять парламентарів утрималися, 29 не голосували. Хто тепер може та має очолити НБУ? Відповідь на це питання дали народні депутати і міністр фінансів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG