3 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку голови Національного банку України Якова Смолія. За рішення проголосували 286 народних депутатів, проти – 43. Одинадцять парламентарів утрималися, 29 не голосували. Хто тепер може та має очолити НБУ? Відповідь на це питання дали народні депутати і міністр фінансів.