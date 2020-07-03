«Гірше вже нема куди» – Данилюк про те, як відставка Смолія вплине на інвестиції в Україну

Відставка голови Нацбанку Якова Смолія не погіршить інвестиційний клімат України, бо станом на сьогодні він і без того несприятливий. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив ексміністр фінансів (у 2016-2018 роках) та колишній секретар РНБО (з травня по вересень 2019-го) Олександр Данилюк.

«Не погіршаться (інвестиції в Україну – ред.). Знаєте чому? А гірше нема куди... Я спілкувався з нашими бюрократами. В нас настільки низька планка. Таке враження, що вони взагалі не дивляться, що відбувається за кордоном. Оскільки наші сусіди залучали мільярди, в рази більше, ніж Україна. А ми вважаємо, якщо ми залучили 2-3 мільярди доларів на рік…, то це вже є певна планка інвестицій. Ні!», – сказав Данилюк.

Про припинення інвестування в Україну вже повідомив директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

«Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п'ять місяців абсолютно протилежне тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм», – заявив він.

За його словами, відставка Смолія «через політичний тиск» стала для компанії «останньою краплею».

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Раніше 3 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку голови Національного банку Якова Смолія. 1 липня він написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій був головою НБУ з березня 2018 року. Його відставка викликала стурбованість серед інвесторів та бізнес-спільноти.