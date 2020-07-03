Новина про відставку Смолія ледь не довела Україну до загрози суду з інвесторами – британський економіст

Заява голови Національного банку України Якова Смолія про відставку через політичний тиск викликала занепокоєння серед оглядачів. Смолій, який очолив Національний банк після відставки Валерії Гонтаревої, має репутацію реформатора і сильного професіонала серед оглядачів та інвесторів. Серед заслуг Національного банку під його керівництвом називають збереження низької інфляції, макроекономічну стабілізацію а також проведення банківської реформи.

Смолій подав у відставку через декілька тижнів після того, як було досягнуто домовленість з МВФ і Україна отримала перший транш кредиту, зауважує британський економіст Тімоті Еш, припускаючи, що після досягнення угоди з МВФ політичний тиск на голову Нацбанку міг посилитись.

«Багато хто очікував тиску на Смолія після досягнення угоди з МВФ, але коли це трапилось, всі все одно здивувались», – сказав Еш у коментарі Українській службі «Голосу Америки».

Можливо, була якась нова інформація, яка підштовхнула Смолія до цього рішення, зауважує Еш, припускаючи, що щось могло бути сказано під час нещодавньої зустрічі Смолія з президентом України Володимиром Зеленським.

Заява Смолія про відставку збіглася в часі з планованим Україною випуском 12-річних єврооблігацій на 1,75 мільярда доларів, але на тлі цієї новини українське Міністерство фінансів скасувало випуск.

Колишня міністр фінансів України Оксана Маркарова назвала рішення Мінфіну скасувати випуск вимушеним, але правильним для підтримання чесних і прозорих відносин з інвесторами.

«Розумію, наскільки це вимушене рішення в умовах 8% дефіциту та збільшених планів запозичень, затверджених парламентом, є складним для Мінфіну. Однак це правильне рішення для продовження побудови прозорих стосунків з інвесторами», – написала Маркарова у фейсбуці.

Міністерство фінансів вірно зробило, що припинило продаж, погоджується Еш.

«Було б жахливо для України, якщо б продаж відбувся – інвестори б отримали облігації і одразу б від них відмовилися, апелюючи до того, що їм не надали важливу інформацію, і, за таким сценарієм, Україна б опинилась у суді. Тому це було правильне рішення», – додає експерт.

Ринки загалом достатньо спокійно відреагували на новину про можливу відставку Смолія, зауважує Еш. На початку дня ціни на українські облігації знизились на чотири пункти, але дещо відновились упродовж дня. Курс гривні також дещо знизився.

«Загалом на ринку є сподівання, що Зеленський призначить когось на посаду, хто має довіру інвесторів», – каже експерт і попереджає: «Якщо цього не трапиться, реакція ринків може бути дуже різкою».

Збереження незалежності Національного банку є важливою вимогою для продовження програми МВФ. Без такої програми Україна втратить доступ на міжнародні ринки запозичень і фінансування за програмами низки міжнародних донорів, кажуть оглядачі.