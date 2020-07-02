У ЄС назвали «тривожним сигналом» заяву Смолія про відставку

В Європейському союзі заявляють, що рішення про відставку голови Національного банку України Якова Смолія, який заявив про політичний тиск, є «тривожним сигналом».

«Банк має зберігати здатність самостійно виконувати свою роль. Підрив цієї важливої інституції ставить під загрозу авторитет і підтримку програми реформ в Україні», – заявив Петер Стано, речник верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

За його словами, «шлях до реформ в Україні є непростим, особливо за нинішніх виняткових обставин пандемії коронавірусу».

«Європейський союз буде і надалі підтримувати Україну в проведенні таких необхідних реформ і розраховує на те, що українська влада збереже свій рівень прихильності», – наголосив представник ЄС.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.