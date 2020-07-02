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02 липня 2020, Київ 17:55
Новини | Політика

Профільний комітет Ради підтримав відставку голови НБУ

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск»

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України, повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

«Комітет із питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади голови НБУ. 16 «за». Представники фракції «Голос» не голосували за це рішення. Ми так і не почули, хто саме чинив системний політичний тиск. Оскільки на засіданні не було Голови НБУ, то будемо про це питати в залі», – написав Железняк у фейсбуці.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.

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