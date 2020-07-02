Мінфін: підстав хвилюватися за курс гривні немає

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що немає підстав хвилюватися за курс гривні після заяви про відставку голови Національного банку України Якова Смолія.

«Я вважаю, що немає жодних підстав переживати за курс валюти у зв’язку з відставкою посадовця. Можливо, сьогодні можемо бачити якусь турбулентність на ринку, але я вважаю, що буде ухвалено відповідні рішення, і вже, можливо, найближчим часом все заспокоїться», – сказав Марченко 2 липня в Києві.

Він додав, що відставка Смолія не змінить ситуації на валютному ринку.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.

Після заяви Смолія долар стрибнув на 40 копійок.