Експрем’єр Гончарук заявив, що команда президента хоче мати керований Нацбанк

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі Радіо Свобода висловив переконаність, що Якова Смолія змусили подати у відставку з посади голови Національного банку.

«Я думаю, що це бажання мати керований Нацбанк. Тому що, якщо ти там всім керуєш, на все можеш впливати безпосередньо, тобі здається, що в тебе більше інструментів для того, щоб провадити свою політику. Це помилка», – сказав Гончарук.

Він додав, що невтручання у політику Нацбанку є важливим для реалізації принципу «той, хто друкує гроші, не може ними розпоряджатися». Інакше, за словами експрем’єра, в Україні могла б початися гіперінфляція.

3 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку. 1 липня він написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій був головою НБУ з березня 2018 року. Його відставка викликала стурбованість серед інвесторів та бізнес-спільноти.

Нині виконувачем обов’язків голови НБУ є перший заступник голови Катерина Рожкова.