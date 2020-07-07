Нинішній колектив НБУ повідомив, за яких умов залишиться працювати надалі в центробанку

Колектив Національного банку України 7 липня оприлюднив заяву до громадськості, експертної та бізнес-спільноти, медіа, вищих органів влади та міжнародних організацій, в якій наголошує на тому, що вважає неприпустимим здійснення політичного тиску на НБУ, а також вказує на умови, за яких може продовжити працювати далі.

«Команда НБУ підтримує озвучену позицію правління Національного банку та вважає неприпустимим здійснення політичного тиску на центральний банк України у правовій та цивілізованій державі. У зв’язку з цим сьогодні працівники центробанку різних щаблів та спеціалізацій – від директорів департаментів до менеджерів та спеціалістів – звернулися до громадськості, експертної та бізнес-спільноти, медіа, вищих органів влади та міжнародних організацій із заявою», – йдеться в повідомленні регулятора у фейсбуці.

У прикріпленому тексті заяви колектив НБУ називає себе «першою командою Національного банку, яка проводить Україну крізь світову фінансову кризу без банкуртства банків, без падіння курсу гривні, без відтоку вкладників».

«Час називати речі своїми іменами. Регулярні інформаційні атаки, публічні образи та поливання брудом у публічній площині, погрози, замовні мітинги під стінами Національного банку та блокування будинків його працівників – це не «заклик до фахової дискусії». Це цькування та шантаж. Це має припинитися», – йдеться у заяві.

У заяві колектив НБУ наголошує, що його робота надалі можлива за непорушності «червоних ліній». Зокрема, монетарна політика та регулювання фінансового сектору мають і надалі базуватися на неупередженому професійному аналізі та фактах; ухвалення ключових рішень мають бути відображенням спільної думки команди; Україна має залишитися вірною виконанню взятих перед міжнародними партенрами зобов’язань.

«Ми вимагаємо припинити політичний тиск на НБУ. Не на словах, а діями. Ми очікуємо реакції на неетичну поведінку деяких народних депутатів, які прийшли у Верховну Раду захищати інтереси не народу України, а деяких олігархів...Ми не дозволимо принижувати честь та гідність працівників Національного банку та громадян України. Від цього залежить не лише ефективна робота НБУ, а й цивілізаційний вибір України. Ми закликаємо дати нам змогу виконувати свою роботу у середовищі моралі, професійної дискусії, гідності та поваги один до одного», – йдеться у заяві.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Під час засідання парламенту голова НБУ серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Тепер обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова.